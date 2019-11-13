Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Локомотив-Кубань» потерпел пятое поражение в Еврокубке, уступив «Венеции»

«Локомотив-Кубань» потерпел пятое поражение в Еврокубке, уступив «Венеции»
Баскетбол / Еврокубок 0

В Венеции завершился матч седьмого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором «Венеция» принимала «Локомотив-Кубань». Первая половина встречи осталась за краснодарцами, на большой перерыв команды ушли при счёте 35:30 в пользу «железнодорожников». В третьей четверти хозяева сократили отставание до двух баллов — 48:50. А в заключительном игровом отрезке кубанцы провалились в атаке, набрав лишь 11 баллов. Хозяева воспользовались ситуацией и вырвали победу — 66:61.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Дэй, набравший 17 баллов. У «Локо» 11 очков на счету Уилла Каммингса.

Таким образом, краснодарцы потерпели уже пятое поражение в Еврокубке и опустились на пятое, непроходное место в турнирной таблице. В заключительных трёх турах первого группового этапа «Локо» предстоит два выездных матча.

Еврокубок. Группа B. 7-й тур
13 ноября 2019, среда. 21:45 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
66 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Умана Рейер: Дэй - 17, Тонут - 10, Уотт - 10, Стоун - 8, Чаппел - 8, Серелья - 6, Видмар - 4, Брамос - 2, де Николао - 1, Удано, Фильой, Маццола
Локомотив-Кубань: Каммингс - 11, Апич - 9, О'Брайант - 9, Уильямс - 8, Деккер - 7, Калниетис - 7, Д. Кулагин - 6, Кузминскас - 3, Ильницкий - 1, Мотовилов, Ивлев, Герасимов
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019