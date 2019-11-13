«Локомотив-Кубань» потерпел пятое поражение в Еврокубке, уступив «Венеции»

В Венеции завершился матч седьмого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором «Венеция» принимала «Локомотив-Кубань». Первая половина встречи осталась за краснодарцами, на большой перерыв команды ушли при счёте 35:30 в пользу «железнодорожников». В третьей четверти хозяева сократили отставание до двух баллов — 48:50. А в заключительном игровом отрезке кубанцы провалились в атаке, набрав лишь 11 баллов. Хозяева воспользовались ситуацией и вырвали победу — 66:61.
Самым результативным в составе победителей стал Остин Дэй, набравший 17 баллов. У «Локо» 11 очков на счету Уилла Каммингса.
Таким образом, краснодарцы потерпели уже пятое поражение в Еврокубке и опустились на пятое, непроходное место в турнирной таблице. В заключительных трёх турах первого группового этапа «Локо» предстоит два выездных матча.
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