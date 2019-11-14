Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

44 очка Била не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»

44 очка Била не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил со счётом 140:133 (34:34, 34:32, 34:30, 38:37). Для «Селтикс» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, в активе которого 25 очков, 5 подборов и 5 передач. 23 очка в составе победителей набрал Джейсон Тейтум, 22 — у Джейлена Брауна. Близок к дабл-даблу был Энес Кантер (13 очков, 9 подборов).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 44 очка. На счету Руи Хатимуры 21 очко, 18 — у Айзеи Томаса. 10 подборов собрал Давис Бертанс.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
140 : 133
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Уокер - 25, Тейтум - 23, Браун - 22, Эдвардс - 18, Смарт - 17, Кантер - 13, Уонамэйкер - 10, Оджелей - 5, Пуарье - 3, Грин - 2, Уильямс, Лэнгфорд
Вашингтон Уизардс: Бил - 44, Хатимура - 21, Томас - 18, Брайант - 14, Wagner - 12, Дав. Бертанс - 9, Браун - 7, Смит - 4, Макрай - 4, Бонга, Майлз
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019