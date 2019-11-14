44 очка Била не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил со счётом 140:133 (34:34, 34:32, 34:30, 38:37). Для «Селтикс» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, в активе которого 25 очков, 5 подборов и 5 передач. 23 очка в составе победителей набрал Джейсон Тейтум, 22 — у Джейлена Брауна. Близок к дабл-даблу был Энес Кантер (13 очков, 9 подборов).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 44 очка. На счету Руи Хатимуры 21 очко, 18 — у Айзеи Томаса. 10 подборов собрал Давис Бертанс.