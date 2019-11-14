47 очков Хардена принесли «Хьюстону» победу в матче с «Клипперс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил со счётом 102:93 (31:15, 18:22, 25:31, 28:25). Для «Рокетс» эта победа стала пятой подряд.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который собрал коллекцию из 47 очков, 7 передач, 6 подборов и 3 перехватов. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Клинт Капела (12 очков, 20 подборов). Расселл Уэстбрук набрал 17 очков.

Близок к трипл-даблу в составе «Клипперс» был форвард Кавай Леонард (26 очков, 12 подборов, 7 передач). 20 очков набрал Лу Уильямс, 14 — у Джамикала Грина.