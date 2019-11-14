47 очков Хардена принесли «Хьюстону» победу в матче с «Клипперс»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил со счётом 102:93 (31:15, 18:22, 25:31, 28:25). Для «Рокетс» эта победа стала пятой подряд.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который собрал коллекцию из 47 очков, 7 передач, 6 подборов и 3 перехватов. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Клинт Капела (12 очков, 20 подборов). Расселл Уэстбрук набрал 17 очков.
Близок к трипл-даблу в составе «Клипперс» был форвард Кавай Леонард (26 очков, 12 подборов, 7 передач). 20 очков набрал Лу Уильямс, 14 — у Джамикала Грина.
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
102 : 93
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Харден - 47, Уэстбрук - 17, Капела - 12, Маклемор - 8, Риверс - 7, Такер - 6, Чендлер - 5, Клемонс, Кларк, Сефолоша, Андерсон, Хартенштайн
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Л. Уильямс - 20, Грин - 14, Харклесс - 9, Зубац - 7, Беверли - 6, Макгрудер - 5, Харрелл - 4, Мэнн - 2, Робинсон, Джордж, Паттерсон
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