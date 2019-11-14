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«Портленд» дома уступил «Торонто», Сиакам набрал 36 очков

«Портленд» дома уступил «Торонто», Сиакам набрал 36 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Торонто Рэпторс» и проиграл со счётом 106:114 (30:23, 23:31, 25:33, 28:27). Таким образом, «Портленд» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, на счету которого 36 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился Рондэй Холлис-Джефферсон (16 очков, 11 подборов). 30 очков набрал Фред Ванвлит, 15 — у Теренса Дэвиса.

Самым результативным игроком в составе «Трэйл Блэйзерс» стал Родни Худ, набравший 25 очков. Близок к дабл-даблу был Дэмьен Лиллард (9 очков, 10 передач). На счету Си Джея Макколлума 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
106 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Худ - 25, Макколлум - 19, Саймонс - 17, Уайтсайд - 12, Хезонья - 10, Лиллард - 9, Литтл - 7, Бэйзмор - 7, Трент-мл., Браун, Оар, Лябисье, Толливер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 36, Ванвлит - 30, Холлис-Джефферсон - 16, Дэвис - 15, Марк Газоль - 9, Джонсон - 2, Томас - 2, Пауэлл - 2, Буше - 2, Бриссетт, Миллер, Эрнандес
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