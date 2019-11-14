«Портленд» дома уступил «Торонто», Сиакам набрал 36 очков

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Торонто Рэпторс» и проиграл со счётом 106:114 (30:23, 23:31, 25:33, 28:27). Таким образом, «Портленд» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, на счету которого 36 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился Рондэй Холлис-Джефферсон (16 очков, 11 подборов). 30 очков набрал Фред Ванвлит, 15 — у Теренса Дэвиса.

Самым результативным игроком в составе «Трэйл Блэйзерс» стал Родни Худ, набравший 25 очков. Близок к дабл-даблу был Дэмьен Лиллард (9 очков, 10 передач). На счету Си Джея Макколлума 19 очков.