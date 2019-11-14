Де Коло не сыграет с ЦСКА в матче Евролиги из-за мышечного спазма

Французский разыгрывающий баскетбольного клуба «Фенербахче» Нандо де Коло пропустит матч Евролиги с ЦСКА из-за мышечного спазма, сообщает Eurohoops.

Матч ЦСКА и «Фенербахче» в рамках восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги состоится завтра, 15 ноября, и начнётся в 20:00 мск.

В сезоне-2019/20 ЦСКА провёл семь матчей в регулярном чемпионате Евролиги, в которых одержал пять побед и потерпел два поражения. У «Фенербахче» обратные показатели: две победы и пять поражений в семи встречах.

До «Фенербахче» 32-летний Де Коло выступал за ЦСКА. В составе московского клуба французский баскетболист провёл пять сезонов. В 2016 году он помог «армейцам» выиграть Евролигу, причём его признали самым ценным игроком «Финала четырёх».