Де Коло не сыграет с ЦСКА в матче Евролиги из-за мышечного спазма
Французский разыгрывающий баскетбольного клуба «Фенербахче» Нандо де Коло пропустит матч Евролиги с ЦСКА из-за мышечного спазма, сообщает Eurohoops.
Матч ЦСКА и «Фенербахче» в рамках восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги состоится завтра, 15 ноября, и начнётся в 20:00 мск.
В сезоне-2019/20 ЦСКА провёл семь матчей в регулярном чемпионате Евролиги, в которых одержал пять побед и потерпел два поражения. У «Фенербахче» обратные показатели: две победы и пять поражений в семи встречах.
До «Фенербахче» 32-летний Де Коло выступал за ЦСКА. В составе московского клуба французский баскетболист провёл пять сезонов. В 2016 году он помог «армейцам» выиграть Евролигу, причём его признали самым ценным игроком «Финала четырёх».
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