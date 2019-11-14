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24 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Олимпию Милан» в матче Евролиги

24 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Олимпию Милан» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» переиграли «Олимпию Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть прошла с небольшим преимуществом итальянской команды — они закончили игровой отрезок с преимуществом в три очка. Вторая четверть также осталась за клубом из Милана — к большому перерыву их преимущество достигло четырёх очков.

«Химкам» удалось нивелировать отрыв в третьей десятиминутке — перед заключительной четвертью счёт на табло был 65:65. Заключительный игровой отрезок полностью остался за «Химками» — им удалось выиграть его со счётом 22:14 и одержать победу в матче. Итоговый счёт — 87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка. В составе гостей 16 очков на свой счёт записал Луис Скола.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
14 ноября 2019, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
87 : 79
Олимпия Милан
Милан, Италия
Химки: Швед - 24, Йеребко - 19, Букер - 11, Йович - 10, Крамер - 9, Гилл - 9, Дайр. Бертанс - 3, Эванс - 2, Карасёв, Зайцев, Моня, Валиев
Олимпия Милан: Скола - 16, Ролл - 14, Родригес - 13, Недович - 13, Мицов - 11, Тарчевски - 6, Брукс - 4, Уайт - 2, Мэк, Билига, Мораскини, Чинчиарини
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