Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Результаты матчей НБА за 14 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 14 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

14 ноября состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома победил «Чикаго Буллз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 38 очков, собрав 16 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 124:115 в пользу «Бакс».

«Нью-Йорк Никс» на своём паркете выиграл у «Даллас Маверикс», несмотря на трипл-дабл Луки Дончича, на счету которого 33 очка, 10 подборов и 11 передач. Итоговый счёт — 106:103 в пользу «Нью-Йорка».

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс». Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй («Нью-Орлеан»), на счету которого 36 очков, 4 подбора и 7 передач. Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Окончательный счёт — 132:127 в пользу «Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 108
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Лав - 21, Секстон - 15, Нэнс - 14, Осман - 12, Гарлэнд - 11, Кларксон - 10, Портер - 9, Деллаведова - 3, Томпсон - 2, Найт, Кук, Маккинни, Уэйд
Майами Хит: Нанн - 23, Адебайо - 16, Хироу - 16, Батлер - 14, Леонард - 12, Робинсон - 11, Горан Драгич - 9, Сильва - 4, Олиник - 3, Джонс, Макон, Джонсон, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
132 : 127
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 36, Джексон - 23, Фэйворс - 20, Редик - 19, Мур - 15, Хэйс - 9, Уильямс - 8, Александер-Уолкер - 2, Харт, Грэй, Окафор, Ингрэм, Мелли
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 33, Л. Уильямс - 31, Макгрудер - 20, Харрелл - 18, Харклесс - 9, Зубац - 6, Мэнн - 5, Паттерсон - 3, Грин - 2, Робинсон, Леонард, Уолтон, Кабенгеле
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 115
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Бледсо - 31, Мэттьюз - 15, Лопес - 6, Коннотон - 6, Корвер - 6, Дивинченцо - 4, Хилл - 3, Ильясова - 2, Уилсон, Браун, Адетокунбо
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Лавин - 25, Картер - 14, Янг - 11, Маркканен - 11, Саторански - 10, Арчидиаконоу - 7, Хатчинсон - 6, Данн - 5, Корнет, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 103
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Моррис - 20, Рэндл - 17, Робинсон - 16, Смит - 13, Портис - 10, Барретт - 8, Дотсон - 7, Нокс - 6, Нтиликина - 5, Гибсон - 4, Эллингтон, Трир, Браздейкис
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Порзингис - 20, Пауэлл - 12, Хардуэй-младший - 12, Марьянович - 10, Финни-Смит - 7, Райт - 4, Брансон - 3, Карри - 2, Ли, Бареа, Клебер , Джексон
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
128 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Финикс Санз: Убре - 30, Букер - 27, Шарич - 23, Камински - 19, Джонсон - 15, Рубио - 6, Бриджес - 3, Бэйнс - 3, Диалло - 2, Леке, Окобо, Картер, Харпер, Эйтон
Атланта Хоукс: Паркер - 24, Янг - 21, Лень - 21, Хантер - 14, Джонс - 14, Реддиш - 9, Фернанду - 4, Браун - 3, Краббе - 2, Гудвин, Уоллес, Парсонс, Бембри
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
101 : 93
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 18, Миллсэп - 18, Бартон - 17, Грант - 12, Моррис - 10, Харрис - 10, Пламли - 10, Маррей - 4, Эрнангомес - 2, Портер, Крэйг, Вандербилт, Бисли
Бруклин Нетс: Динуайдди - 17, Ирвинг - 17, Аллен - 17, Принс - 12, Муса - 10, Харрис - 9, Темпл - 7, Нваба - 2, Клэкстон - 2, Куруч, Пинсон, Джордан, Шамперт, Чендлер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019