Результаты матчей НБА за 14 ноября 2019 года

14 ноября состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома победил «Чикаго Буллз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 38 очков, собрав 16 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 124:115 в пользу «Бакс».

«Нью-Йорк Никс» на своём паркете выиграл у «Даллас Маверикс», несмотря на трипл-дабл Луки Дончича, на счету которого 33 очка, 10 подборов и 11 передач. Итоговый счёт — 106:103 в пользу «Нью-Йорка».

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс». Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй («Нью-Орлеан»), на счету которого 36 очков, 4 подбора и 7 передач. Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Окончательный счёт — 132:127 в пользу «Пеликанс».