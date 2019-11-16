Акинфеев болел за ЦСКА, Конь танцевал с чирлидершами. Яркие фото матча Евролиги

15 ноября в Москве на площадке УСК ЦСКА имени А.Я. Гомельского в матче восьмого тура Евролиги ЦСКА одержал победу над «Фенербахче».
Подопечные Итудиса уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в 4 очка. К большому перерыву «армейцы» продолжали лидировать — 39:34. Решающий рывок баскетболисты ЦСКА сделали уже в третьей десятиминутке, доведя преимущество до двузначного — 64:49. В заключительном игровом отрезке ЦСКА контролировал ход происходящего на паркете и в итоге одержал победу с разницей в 18 баллов — 88:70.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 31 очко. Ещё 23 балла записал в актив Янис Стрелниекс. У стамбульцев лучшим стал Костас Слукас, набравший 20 очков.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Фенербахче» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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