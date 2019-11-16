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Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Сакраменто»

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Сакраменто» в первой четверти сумел захватить преимущество, вырвавшись вперёд на 10 очков, однако уже во второй четверти «Лейкерс» удалось нивелировать отставание — на большой перерыв команды ушли при минимальном перевесе в счёте в пользу «Кингз» — 50:49.

После большого перерыва «Лейкерс» удалось выйти вперёд, и к заключительному игровому отрезку преимущество «озёрников» составило три очка. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, в которой «Сакраменто» оказался сильнее, но этого не хватило для итоговой победы. Счёт матча — 99:97 (20:30, 29:30, 25:21, 25:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. В составе «Сакраменто» отличился Бадди Хилд, набравший 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 97
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Дэвис - 17, Колдуэлл-Поуп - 16, Кузма - 13, Карузо - 10, Грин - 6, Ховард - 4, Кук - 2, Макги - 2, Рондо, Дадли, Норвелл, Дэниэлс
Сакраменто Кингз: Хилд - 21, Богданович - 18, Холмс - 17, Феррелл - 14, Бьелица - 11, Барнс - 9, Дедмон - 5, Джозеф - 2, Джеймс, Джеффрис, Джайлс, Габриэль
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