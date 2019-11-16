Результаты матчей НБА за 15 ноября 2019 года

14 ноября состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.



«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Детройт Пистонс» — 109:106. Самым результативным игроком в составе победителей стал Девонте Грэм, на его счету дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. В составе гостей 32 очка набрал Лэнгстон Галлоуэй. Дабл-дабл на свой счёт записал Андре Драммонд — 16 очков и 20 подборов.

«Орландо Мэджик» дома переиграл «Сан-Антонио Спёрс» — 111:109 (24:31, 23:25, 32:26, 32:27).

«Хьюстон Рокетс» на домашней площадке переиграл «Индиану Пэйсерс». Итоговый счёт встречи — 111:102 (26:22, 28:27, 26:30, 31:23). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 44 очка. В составе гостей 18 очков у Домантаса Сабониса, добавившего к этому 13 передач, оформив дабл-дабл.

«Вашингтон Уизардс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 137:116 (39:30, 37:43, 26:19, 35:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Моритца Вагнера, набравшего 30 очков и совершившего 15 подборов. В составе хозяев дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс, набравший 36 очков и совершивший 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джеффа Тига — 13 очков и 11 передач.

«Мемфис Гриззлиз» дома выиграл у «Юты Джаз» — 107:106 (23:26, 30:22, 24:31, 30:27).

«Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке в овертайме переиграл «Филадельфию Сиксерс» — 127:119 ОТ (24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 28 очков. 27 очков на свой счёт записал Крис Пол. В составе гостей дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид, ещё один дабл-дабл оформил Бен Симмонс, набравший 16 очков и совершивший 11 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке выиграл у «Сакраменто Кингз» со счётом 99:97 (20:30, 29:30, 25:21, 25:26). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. В составе «Сакраменто» отличился Бадди Хилд, набравший 21 очко.

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке уступил «Бостон Селтикс». Итоговый счёт матча — 105:100 (32:23, 29:19, 24:20, 29:29) в пользу «Бостона». Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймон Тейтум, набравший 24 очка. В составе «Голден Стэйт» 20 очков набрал Алек Бёркс. Дабл-дабл у Дрэймонда Грина, набравшего 11 очков и совершившего 10 подборов.