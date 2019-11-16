Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Результаты матчей НБА за 15 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 15 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

14 ноября состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Детройт Пистонс» — 109:106. Самым результативным игроком в составе победителей стал Девонте Грэм, на его счету дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. В составе гостей 32 очка набрал Лэнгстон Галлоуэй. Дабл-дабл на свой счёт записал Андре Драммонд — 16 очков и 20 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Монк - 19, Розир - 19, Грэм - 18, Вашингтон - 11, Бийомбо - 10, Зеллер - 10, Уильямс - 8, Бриджес - 7, Мартин - 7, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист, Фрэнкс, Симмонс
Детройт Пистонс: Галлоуэй - 32, Гриффин - 19, Драммонд - 16, Роуз - 16, Моррис - 8, Кеннард - 5, Браун - 5, Вуд - 5, Мейкер, Фрейзер, Кинг, Снелл, Боун, Михайлюк, Думбуйа

«Орландо Мэджик» дома переиграл «Сан-Антонио Спёрс» — 111:109 (24:31, 23:25, 32:26, 32:27).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
111 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Росс - 20, Гордон - 14, Амину - 13, Фульц - 13, Вучевич - 10, Огастин - 10, Картер-Уильямс - 3, Ивунду - 2, Бамба, Джефферсон, Берч, Фразьер
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 21, Гэй - 14, Миллз - 13, Олдридж - 13, Форбс - 12, Мюррей - 10, Пёлтль - 9, Лайлз - 8, Белинелли - 6, Уайт - 3, Уокер, Мету, Кэрролл

«Хьюстон Рокетс» на домашней площадке переиграл «Индиану Пэйсерс». Итоговый счёт встречи — 111:102 (26:22, 28:27, 26:30, 31:23). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 44 очка. В составе гостей 18 очков у Домантаса Сабониса, добавившего к этому 13 передач, оформив дабл-дабл.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 102
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Маклемор - 21, Уэстбрук - 17, Риверс - 10, Такер - 5, Сефолоша - 5, Хартенштайн - 4, Клемонс - 3, Чендлер - 2, Кларк, Андерсон
Индиана Пэйсерс: Макдермотт - 18, Сабонис - 18, Холидей - 12, Макконнел - 12, Лиф - 12, Холидэй - 10, Уоррен - 8, Битадзе - 6, Сэмпсон - 4, Брогдон - 2, Самнер, Джонсон

«Вашингтон Уизардс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 137:116 (39:30, 37:43, 26:19, 35:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Моритца Вагнера, набравшего 30 очков и совершившего 15 подборов. В составе хозяев дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс, набравший 36 очков и совершивший 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джеффа Тига — 13 очков и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 137
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 36, Ковингтон - 20, Тиг - 13, Окоги - 12, Калвер - 11, Вонле - 6, Мартин - 6, Лейман - 4, Грэм - 4, Дьенг - 3, Белл - 1, Напьер, Бэйтс-Диоп
Вашингтон Уизардс: Бил - 44, Wagner - 30, Брайант - 12, Браун - 11, Томас - 10, Хатимура - 8, Майлз - 8, Дав. Бертанс - 8, Бонга - 3, Макрай - 3, Смит, Маинми

«Мемфис Гриззлиз» дома выиграл у «Юты Джаз» — 107:106 (23:26, 30:22, 24:31, 30:27).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
107 : 106
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Брукс - 20, Андерсон - 13, Краудер - 11, Кларк - 10, Валанчюнас - 10, Джонс - 7, Хилл - 2, Мелтон, Аллен, Кабокло, Джексон, Ватанабэ, Гудурич, Кончар
Юта Джаз: Митчелл - 29, Гобер - 23, Богданович - 20, Конли - 15, Мудиэй - 7, Инглс - 5, О'Нил - 5, Грин - 2, Уильямс-Госс, Райт-Формэн, Брэнтли, Экзам, Брэдли, Кидд, Они, Ньянг

«Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке в овертайме переиграл «Филадельфию Сиксерс» — 127:119 ОТ (24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 28 очков. 27 очков на свой счёт записал Крис Пол. В составе гостей дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид, ещё один дабл-дабл оформил Бен Симмонс, набравший 16 очков и совершивший 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 119
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 28, Пол - 27, Жильжо-Александер - 24, Фергюсон - 19, Шрёдер - 8, Адамс - 7, Ноэль - 6, Базли - 5, Надер - 3, Паттон, Холл, Бертон, Мускала
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Ричардсон - 28, Харрис - 21, Симмонс - 16, Хорфорд - 12, Скотт - 3, Нето - 3, Коркмаз - 3, Эннис - 2, О'Куинн, Милтон, Тибулл, Бёрк

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке выиграл у «Сакраменто Кингз» со счётом 99:97 (20:30, 29:30, 25:21, 25:26). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. В составе «Сакраменто» отличился Бадди Хилд, набравший 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 97
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Дэвис - 17, Колдуэлл-Поуп - 16, Кузма - 13, Карузо - 10, Грин - 6, Ховард - 4, Кук - 2, Макги - 2, Рондо, Дадли, Норвелл, Дэниэлс
Сакраменто Кингз: Хилд - 21, Богданович - 18, Холмс - 17, Феррелл - 14, Бьелица - 11, Барнс - 9, Дедмон - 5, Джозеф - 2, Джеймс, Джеффрис, Джайлс, Габриэль

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке уступил «Бостон Селтикс». Итоговый счёт матча — 105:100 (32:23, 29:19, 24:20, 29:29) в пользу «Бостона». Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймон Тейтум, набравший 24 очка. В составе «Голден Стэйт» 20 очков набрал Алек Бёркс. Дабл-дабл у Дрэймонда Грина, набравшего 11 очков и совершившего 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
100 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 20, Пэскелл - 16, Расселл - 12, Грин - 11, Коли-Стайн - 10, Робинсон - 9, Спеллмен - 8, Боумен - 6, Пул - 4, Крисс - 4, Эванс
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 22, Уокер - 20, Смарт - 15, Уонамэйкер - 9, Тайс - 7, Кантер - 4, Оджелей - 2, Эдвардс, Уильямс, Грин, Пуарье
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019