«Нижний Новгород» на домашней арене уступил «Зелёной-Гуре»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал «Зелёную-Гуру».

Гости из Польши удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в четыре очка — 24:20. Во второй десятиминутке нижегородцы перехватили лидерство — 48:46. После большого перерыва подопечным Лукича удалось нарастить преимущество и к концу третьего игрового отрезка хозяева вели с разницей в шесть очков — 69:63.

Но в заключительные десять минут встречи гости из Польши совершили впечатляющий рывок и вырвали победу со счётом 87:82.

Самым результативным в составе победителей стал Людвиг Хакансон, набравший 22 очка. У «Нижнего Новгорода» 19 очков в активе Чавона Льюиса.