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«Нижний Новгород» на домашней арене уступил «Зелёной-Гуре»

«Нижний Новгород» на домашней арене уступил «Зелёной-Гуре»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал «Зелёную-Гуру».

Гости из Польши удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в четыре очка — 24:20. Во второй десятиминутке нижегородцы перехватили лидерство — 48:46. После большого перерыва подопечным Лукича удалось нарастить преимущество и к концу третьего игрового отрезка хозяева вели с разницей в шесть очков — 69:63.

Но в заключительные десять минут встречи гости из Польши совершили впечатляющий рывок и вырвали победу со счётом 87:82.

Самым результативным в составе победителей стал Людвиг Хакансон, набравший 22 очка. У «Нижнего Новгорода» 19 очков в активе Чавона Льюиса.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Нет данных
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
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