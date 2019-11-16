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«Панатинаикос» может переманить главного тренера УНИКСа

«Панатинаикос» может переманить главного тренера УНИКСа
Баскетбол / Евролига 0

Афинский «Панатинаикос» проявляет интерес к услугам главного тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса, сообщает Sportando. Также в число кандидатов на пост наставника «Панатинаикоса» входит экс-тренер «Финикс Санз», а ныне ассистент Люка Уолтона в «Сакраменто Кингз» Игор Кокошков.

Должность главного тренера в «Панатинаикосе» освободилась вчера, 15 ноября. Руководство клуба приняло решение отправить в отставку Аргириса Педулакиса. После домашнего поражения в Евролиге от «Альбы» «Панатинаикос» был освистан болельщиками на домашней арене. Эта осечка стала для команды четвёртой в восьми матчах Евролиги. Игра стала последней для Педулакиса во главе ПАО.

Напомним, Прифтис возглавляет казанский УНИКС с 2017 года.

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