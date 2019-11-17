«Милуоки» обыграл «Индиану» благодаря дабл-даблу Адетокунбо

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 102:83.

В составе победителей дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов оформил Яннис Адетокунбо. 15 очков в свой актив записал Брук Лопес.

В составе проигравшей команды по дабл-даблу собрали Домантас Сабонис (11 очков и 14 подборов) и Майлз Тёрнер (16 очков и 11 подборов). Ти Джей Уоррен записал в свой актив 15 очков.

Таким образом «Индиана» потерпела второе поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В следующем матче «Индиана Пэйсерс» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Милуоки Бакс» встретится с «Чикаго Буллз».