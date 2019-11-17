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«Милуоки» обыграл «Индиану» благодаря дабл-даблу Адетокунбо

«Милуоки» обыграл «Индиану» благодаря дабл-даблу Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 102:83.

В составе победителей дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов оформил Яннис Адетокунбо. 15 очков в свой актив записал Брук Лопес.

В составе проигравшей команды по дабл-даблу собрали Домантас Сабонис (11 очков и 14 подборов) и Майлз Тёрнер (16 очков и 11 подборов). Ти Джей Уоррен записал в свой актив 15 очков.

Таким образом «Индиана» потерпела второе поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В следующем матче «Индиана Пэйсерс» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Милуоки Бакс» встретится с «Чикаго Буллз».

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
83 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 16, Уоррен - 15, Холидей - 11, Сабонис - 11, Холидэй - 9, Битадзе - 7, Лиф - 5, Джонсон - 4, Макдермотт - 3, Митру-Лонг - 2, Брогдон, Макконнел, Боуэн, Сэмпсон
Милуоки Бакс: Дивинченцо - 14, Бледсо - 10, Браун - 10, Лопес - 7, Ильясова - 6, Уилсон - 5, Мэттьюз - 5, Корвер - 2, Адетокунбо - 2, Хилл, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Коннотон
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