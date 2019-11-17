«Лос-Анджелес Клипперс» добыл крупнейшую победу в истории клуба

Ранним утром 17 ноября мск на арене «Стэйплс Центр» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Атланты Хоукс» с разгромным счётом — 150:101. Основной вклад в успех внесли форвард Пол Джордж, набравший 37 очков, и защитник Лу Уильямс, записавший в актив 25 баллов.

Эта победа стала крупнейшей в истории калифорнийского клуба. Прежний рекорд «Клипперс» был установлен в апреле 2014 года, тогда команда разгромила «Лос-Анджелес Лейкерс» с разницей в 48 очков.

Кроме того, матч с «Атлантой» стал для клуба вторым в истории по набранным очкам. После тринадцати матчей регулярного чемпионата «Клипперс» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе восемь побед.