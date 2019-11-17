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Женская сборная России разгромила Эстонию в матче квалификации Евробаскета-2021

Женская сборная России разгромила Эстонию в матче квалификации Евробаскета-2021
Баскетбол / Сборная России 0

Женская сборная России на выезде разгромила национальную команду Эстонии в матче квалификационного турнира Евробаскета-2021. Россиянки в первой же четверти добились преимущества, выиграв первую четверть с разницей в 15 очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе — Эстонии удалось выравнять положение на паркете — игровой отрезок завершился со счётом 18:18, однако лидерство сборная России сохранила.

Третья четверть осталась за россиянками, которые довели отрыв до 20 очков. В заключительном игровом отрезке сборная России снова оказалась сильнее, поставив отличную точку — 23:13 в четверти и 96:66 в матче.

Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, набравшая 17 очков. В составе сборной Эстонии 15 очков набрала Кадри Анн Ласс.

ЧЕ-2021 (ж) - квалификация. Группа C. 2-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Эстония
Окончен
66 : 96
Россия
Эстония: Lass - 15, Андерсон - 10, Аси - 8, Пульк - 7, Кёстер - 7, Братка - 6, Свильберг - 3, Sepp - 3, Косарева - 3, Adler - 2, Ритс - 2, Корьюс
Россия: Вадеева - 17, Лешковцева - 14, Шилова - 13, Razheva - 12, Левченко - 11, Shabanova - 8, Мясоедова - 6, Тихоненко - 4, Nizamova - 4, Komarova - 3, Zaitceva - 2, Намок - 2
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