Женская сборная России разгромила Эстонию в матче квалификации Евробаскета-2021

Женская сборная России на выезде разгромила национальную команду Эстонии в матче квалификационного турнира Евробаскета-2021. Россиянки в первой же четверти добились преимущества, выиграв первую четверть с разницей в 15 очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе — Эстонии удалось выравнять положение на паркете — игровой отрезок завершился со счётом 18:18, однако лидерство сборная России сохранила.
Третья четверть осталась за россиянками, которые довели отрыв до 20 очков. В заключительном игровом отрезке сборная России снова оказалась сильнее, поставив отличную точку — 23:13 в четверти и 96:66 в матче.
Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, набравшая 17 очков. В составе сборной Эстонии 15 очков набрала Кадри Анн Ласс.
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