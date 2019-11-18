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33 очка и 12 передач Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Атланту»

33 очка и 12 передач Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Атланту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24). Для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 33 очков, 12 передач, 7 подборов, 1 перехвата и 1 блокшота. Самым результативным игроком в составе «Атланты» стал разыгрывающий Трей Янг, набравший 31 очко.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31). Серия поражений «Уорриорз» составляет семь матчей.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Кузма - 17, Рондо - 15, Дэвис - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Карузо - 11, Грин - 11, Кук - 2, Макги - 2, Дэниэлс - 2, Ховард - 2, Дадли
Атланта Хоукс: Янг - 31, Реддиш - 13, Паркер - 11, Хантер - 11, Краббе - 11, Тёрнер - 7, Фернанду - 4, Джонс - 4, Бембри - 4, Лень - 3, Браун - 2, Уоллес, Парсонс
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 26, Холидей - 22, Александер-Уолкер - 19, Мелли - 16, Хэйс - 10, Мур - 10, Уильямс - 5, Харт, Грэй, Окафор, Ингрэм, Джексон, Читэм
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 30, Боумен - 19, Робинсон - 14, Крисс - 10, Коли-Стайн - 9, Бёркс - 7, Грин - 7, Спеллмен - 4, Расселл, Пул, Эванс, Томпсон
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