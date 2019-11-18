33 очка и 12 передач Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Атланту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24). Для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, который собрал коллекцию из 33 очков, 12 передач, 7 подборов, 1 перехвата и 1 блокшота. Самым результативным игроком в составе «Атланты» стал разыгрывающий Трей Янг, набравший 31 очко.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31). Серия поражений «Уорриорз» составляет семь матчей.