Леброн установил новое достижение в матче с «Атлантой»
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил необычное достижение в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». «Лейкерс» дома победили «Атланту» со счётом 122:101, а Джеймс сделал дабл-дабл: 33 очка, 7 подборов и 12 передач.
Леброн стал первым игроком в истории НБА, который в одной игре набрал не менее 30 очков, отдал не менее 10 передач, забросил не менее 6 трёхочковых бросков, реализовал не менее 60% бросков и не совершил ни одной потери, сообщает Stats by Stats.
Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне Леброну не удалось вывести команду в плей-офф.
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