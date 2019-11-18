Леброн установил новое достижение в матче с «Атлантой»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил необычное достижение в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». «Лейкерс» дома победили «Атланту» со счётом 122:101, а Джеймс сделал дабл-дабл: 33 очка, 7 подборов и 12 передач.

Леброн стал первым игроком в истории НБА, который в одной игре набрал не менее 30 очков, отдал не менее 10 передач, забросил не менее 6 трёхочковых бросков, реализовал не менее 60% бросков и не совершил ни одной потери, сообщает Stats by Stats.

Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне Леброну не удалось вывести команду в плей-офф.