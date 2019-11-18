Кузма: четверо моих партнёров по «Лейкерс» войдут в Зал славы баскетбола
Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма поделился впечатлениями от игры с партнёрами по команде. Кузма предположил, что как минимум четверо его нынешних товарищей во главе с Леброном Джеймсом в будущем станут членами Зала славы баскетбола.
«Играть с ними очень круто, особенно для такого фаната баскетбола, как я. В моей команде выступают, вероятно, четверо будущих членов Зала славы: Дуайт Ховард, Рэджон Рондо, Энтони Дэвис и, разумеется, Леброн Джеймс.
Просто здорово, что я могу учиться у них, наблюдать за ними, вместе тренироваться. Колоссальный опыт», — приводит слова Кузмы Heavy.
24-летний Кузма выступает за «Лейкерс» с 2017 года. Все перечисленные им игроки, кроме Рондо, пришли в команду в межсезонье-2019.
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