Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Бабурин получил перелом лицевой кости

Бабурин получил перелом лицевой кости
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Нижнего Новгорода» и сборной России Евгений Бабурин получил перелом лицевой кости, сообщает официальный сайт нижегородской команды.

16 ноября на старте третьей четверти матча с «Зелена-Гурой» капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин получил травму в столкновении с игроком польского клуба и не смог завершить встречу.

Специалисты диагностировали у Евгения перелом кости лицевого отдела черепа. Сроки восстановления станут ясны после более глубокого обследования, однако ближайшие матчи он пропустит.

В нынешнем сезоне Бабурин в среднем набирает 6,2 очка, совершает 2,3 подбора и отдаёт 2,7 результативной передачи.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019