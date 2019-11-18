Бабурин получил перелом лицевой кости
Защитник «Нижнего Новгорода» и сборной России Евгений Бабурин получил перелом лицевой кости, сообщает официальный сайт нижегородской команды.
16 ноября на старте третьей четверти матча с «Зелена-Гурой» капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин получил травму в столкновении с игроком польского клуба и не смог завершить встречу.
Специалисты диагностировали у Евгения перелом кости лицевого отдела черепа. Сроки восстановления станут ясны после более глубокого обследования, однако ближайшие матчи он пропустит.
В нынешнем сезоне Бабурин в среднем набирает 6,2 очка, совершает 2,3 подбора и отдаёт 2,7 результативной передачи.
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