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«Торонто» разгромил «Шарлотт» благодаря 24 очкам Ануноби

«Торонто» разгромил «Шарлотт» благодаря 24 очкам Ануноби
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 132:96.

Самым результативным в составе победителей стал О Джи Ануноби, набравший 24 очка. Паскаль Сиакам смог набрать 20 очков. Крис Буше записал в свой актив дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Марвин Уильямс, набравший 14 очков. По 13 очков в свой актив записали Майлс Бриджес и Бисмарк Бийомбо.

В другом матче «Бруклин Нетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:86.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
132 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Ануноби - 24, Сиакам - 20, Пауэлл - 17, Дэвис - 16, Холлис-Джефферсон - 15, Ванвлит - 11, Буше - 11, Томас - 6, Миллер - 5, Марк Газоль - 5, Эрнандес - 2, Бриссетт
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 14, Бриджес - 13, Бийомбо - 13, Грэм - 11, Розир - 10, Зеллер - 8, Монк - 7, Бэйкон - 5, Эрнангомес - 5, Вашингтон - 5, Батюм - 3, Кидд-Гилкрист - 2, Мартин
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
86 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Динуайдди - 28, Темпл - 10, Аллен - 10, Пинсон - 8, Принс - 7, Харрис - 7, Джордан - 6, Шамперт - 3, Муса - 3, Куруч - 2, Луваву-Кабарро - 1, Клэкстон - 1, Нваба, Элленсон
Индиана Пэйсерс: Холидей - 24, Холидэй - 20, Уоррен - 19, Сабонис - 16, Митру-Лонг - 12, Тёрнер - 9, Макдермотт - 7, Джонсон - 4, Битадзе - 4, Боуэн, Сэмпсон, Лиф
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