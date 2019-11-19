Дабл-даблы Таунса и Тига помогли «Миннесоте» обыграть «Юту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 112:102.

В составе победителей самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов. Также дабл-дабл из 21 очка и 11 передач собрал Джефф Тиг.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Боян Богданович, набравший 18 очков. Донован Митчелл записал в свой актив 17 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов оформил Руди Гобер.

В другом матче «Финикс Санз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 99:85.