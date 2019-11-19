Дабл-даблы Таунса и Тига помогли «Миннесоте» обыграть «Юту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 112:102.
В составе победителей самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов. Также дабл-дабл из 21 очка и 11 передач собрал Джефф Тиг.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Боян Богданович, набравший 18 очков. Донован Митчелл записал в свой актив 17 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов оформил Руди Гобер.
В другом матче «Финикс Санз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 99:85.
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
102 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Богданович - 18, Митчелл - 17, Гобер - 16, Конли - 15, Инглс - 12, Грин - 11, О'Нил - 7, Мудиэй - 4, Экзам - 2, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, Ньянг
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Тиг - 21, Ковингтон - 15, Мартин - 14, Окоги - 11, Дьенг - 8, Лейман - 6, Калвер - 5, Бэйтс-Диоп - 3, Вонле, Белл, Рид, Грэм
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
85 : 99
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Букер - 20, Убре - 15, Шарич - 9, Бэйнс - 9, Джонсон - 8, Бриджес - 6, Камински - 5, Диалло - 4, Картер - 3, Окобо, Рубио, Эйтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Уокер - 19, Смарт - 17, Браун - 14, Уонамэйкер - 10, Эдвардс - 4, Оджелей - 3, Кантер - 2, Уильямс, Тайс, Грин, Пуарье
- 19 ноября 2019
-
07:53
-
07:11
-
06:33
-
06:11
-
05:42
-
01:38
-
00:46
- 18 ноября 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:37
-
18:43
-
17:23
-
16:05
-
14:35
-
13:02
-
12:30
-
11:14
-
10:10
-
09:00
-
07:59
-
04:41
-
04:26
-
02:54
-
02:40
- 17 ноября 2019
-
23:00
-
22:36
-
21:26
-
20:53
-
18:40
-
17:23
-
15:36
-
14:53
-
13:43
-
12:42
-
12:00
Партнерский контент