Результаты матчей НБА за 18 ноября 2019 года

18 ноября состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал трипл-дабл, набрав 28 очков, сделав 13 подборов и отдав 10 передач. Самым результативным игроком встречи стал его партнёр Джеймс Харден, на счету которого 36 очков, 6 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 132:108 в пользу «Рокетс».

«Милуоки Бакс» в гостях победил «Чикаго Буллз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл: на его счету 33 очка, 10 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 115:101 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» на своей площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс». Лука Дончич («Даллас») отметился трипл-даблом: 42 очка, 11 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 117:110 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома выиграл у «Оклахома-Сити Тандер». Монтрезл Харрелл («Клипперс») сделал дабл-дабл: 28 очков, 12 подборов и 5 передач. Его партнёр Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 90:88 в пользу «Клипперс».