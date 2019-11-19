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Результаты матчей НБА за 18 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 18 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

18 ноября состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал трипл-дабл, набрав 28 очков, сделав 13 подборов и отдав 10 передач. Самым результативным игроком встречи стал его партнёр Джеймс Харден, на счету которого 36 очков, 6 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 132:108 в пользу «Рокетс».

«Милуоки Бакс» в гостях победил «Чикаго Буллз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл: на его счету 33 очка, 10 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 115:101 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» на своей площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс». Лука Дончич («Даллас») отметился трипл-даблом: 42 очка, 11 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 117:110 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома выиграл у «Оклахома-Сити Тандер». Монтрезл Харрелл («Клипперс») сделал дабл-дабл: 28 очков, 12 подборов и 5 передач. Его партнёр Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 90:88 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 105
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 30, Моррис - 23, Барретт - 15, Дотсон - 11, Смит - 8, Портис - 7, Робинсон - 7, Гибсон - 7, Нтиликина - 6, Нокс - 6, Эллингтон - 3, Рэбб, Трир, Браздейкис
Кливленд Кавальерс: Портер - 18, Секстон - 14, Маккинни - 14, Кларксон - 13, Найт - 12, Гарлэнд - 10, Томпсон - 9, Осман - 5, Деллаведова - 5, Жижич - 5, Лав, Кук, Нэнс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
132 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Ануноби - 24, Сиакам - 20, Пауэлл - 17, Дэвис - 16, Холлис-Джефферсон - 15, Ванвлит - 11, Буше - 11, Томас - 6, Миллер - 5, Марк Газоль - 5, Эрнандес - 2, Бриссетт
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 14, Бриджес - 13, Бийомбо - 13, Грэм - 11, Розир - 10, Зеллер - 8, Монк - 7, Бэйкон - 5, Эрнангомес - 5, Вашингтон - 5, Батюм - 3, Кидд-Гилкрист - 2, Мартин
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
86 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Динуайдди - 28, Темпл - 10, Аллен - 10, Пинсон - 8, Принс - 7, Харрис - 7, Джордан - 6, Шамперт - 3, Муса - 3, Куруч - 2, Луваву-Кабарро - 1, Клэкстон - 1, Нваба, Элленсон
Индиана Пэйсерс: Холидей - 24, Холидэй - 20, Уоррен - 19, Сабонис - 16, Митру-Лонг - 12, Тёрнер - 9, Макдермотт - 7, Джонсон - 4, Битадзе - 4, Боуэн, Сэмпсон, Лиф
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
132 : 108
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Уэстбрук - 28, Капела - 22, Такер - 13, Хаус - 11, Хартенштайн - 9, Клемонс - 6, Риверс - 5, Маклемор - 2, Кларк, Сефолоша, Чендлер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 25, Лябисье - 15, Лиллард - 13, Литтл - 11, Уайтсайд - 11, Бэйзмор - 11, Саймонс - 10, Худ - 5, Трент-мл. - 3, Толливер - 2, Хезонья - 2
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
101 : 115
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Гэффорд - 21, Уайт - 13, Арчидиаконоу - 12, Лавин - 11, Янг - 9, Маркканен - 9, Данн - 8, Хатчинсон - 7, Картер - 6, Саторански - 5, Харрисон, Валентайн
Милуоки Бакс: Хилл - 18, Дивинченцо - 15, Бледсо - 8, Браун - 8, Ильясова - 6, Корвер - 5, Лопес - 3, Уилсон, Мэттьюз, Коннотон, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Финни-Смит - 22, Порзингис - 18, Брансон - 11, Клебер - 8, Карри - 7, Райт - 4, Джексон - 3, Пауэлл - 2, Ли, Бареа, Хардуэй-младший, Марьянович
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 36, Олдридж - 16, Форбс - 13, Миллз - 9, Гэй - 9, Пёлтль - 9, Мюррей - 8, Белинелли - 5, Кэрролл - 3, Уайт - 2, Уокер, Мету, Лайлз
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
102 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Богданович - 18, Митчелл - 17, Гобер - 16, Конли - 15, Инглс - 12, Грин - 11, О'Нил - 7, Мудиэй - 4, Экзам - 2, Уильямс-Госс, Брэдли, Кидд, Ньянг
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Тиг - 21, Ковингтон - 15, Мартин - 14, Окоги - 11, Дьенг - 8, Лейман - 6, Калвер - 5, Бэйтс-Диоп - 3, Вонле, Белл, Рид, Грэм
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
85 : 99
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Букер - 20, Убре - 15, Шарич - 9, Бэйнс - 9, Джонсон - 8, Бриджес - 6, Камински - 5, Диалло - 4, Картер - 3, Окобо, Рубио, Эйтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Уокер - 19, Смарт - 17, Браун - 14, Уонамэйкер - 10, Эдвардс - 4, Оджелей - 3, Кантер - 2, Уильямс, Тайс, Грин, Пуарье
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
90 : 88
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 28, Джордж - 18, Зубац - 12, Л. Уильямс - 11, Беверли - 9, Паттерсон - 3, Мэнн - 3, Грин - 3, Харклесс - 3, Уолтон, Леонард, Мотли, Макгрудер, Шамет, Коффи, Кабенгеле, Робинсон
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 22, Галлинари - 14, Шрёдер - 12, Жильжо-Александер - 11, Адамс - 9, Надер - 8, Ноэль - 7, Фергюсон - 5, Дорт, Диалло, Базли, Паттон, Роберсон, Холл, Бертон, Мускала
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