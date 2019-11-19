«Клипперс» обыграли «Оклахому» благодаря дабл-даблам Харрелла и Зубаца
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 90:88.
В составе победителей самым результативным стал Монтрезл Харрелл, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Также дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов собрал Ивица Зубац.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Крис Пол, набравший 22 очка.
Таким образом, «Клипперс» одержали вторую победу подряд. «Оклахома» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Бостон Селтикс», а «Оклахома-Сити Тандер» сыграет с ««Лос-Анджелес Лейкерс».
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
90 : 88
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 28, Джордж - 18, Зубац - 12, Л. Уильямс - 11, Беверли - 9, Паттерсон - 3, Мэнн - 3, Грин - 3, Харклесс - 3, Уолтон, Леонард, Мотли, Макгрудер, Шамет, Коффи, Кабенгеле, Робинсон
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 22, Галлинари - 14, Шрёдер - 12, Жильжо-Александер - 11, Адамс - 9, Надер - 8, Ноэль - 7, Фергюсон - 5, Дорт, Диалло, Базли, Паттон, Роберсон, Холл, Бертон, Мускала
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