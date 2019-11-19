«Клипперс» обыграли «Оклахому» благодаря дабл-даблам Харрелла и Зубаца

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 90:88.

В составе победителей самым результативным стал Монтрезл Харрелл, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Также дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов собрал Ивица Зубац.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Крис Пол, набравший 22 очка.

Таким образом, «Клипперс» одержали вторую победу подряд. «Оклахома» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Бостон Селтикс», а «Оклахома-Сити Тандер» сыграет с ««Лос-Анджелес Лейкерс».