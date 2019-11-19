В «Химках» прокомментировали невыразительные выступления Карасёва

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов объяснил не лучшую форму форварда команды Сергея Карасёва несколькими факторами, а также добавил, что не сомневается в скором прогрессе баскетболиста.

«В прошлом сезоне Сергей получил травму и пропустил около трёх месяцев. С незамеченным повреждением поехал в сборную и был не совсем готов играть на чемпионате мира. Поэтому он был неубедителен в Китае. Сейчас мы с ним много работаем индивидуально, Карасёв постепенно набирает кондиции. Да, пока у него мало что получается, но впереди ещё весь сезон. Он ещё покажет себя, я в этом даже не сомневаюсь», — приводит слова функционера издание «Известия».

В нынешнем сезоне Евролиги Карасёв принял участие в шести матчах, набирая в среднем 2,0 очка, собирая 1,2 подбора и совершая 1,2 передачи.