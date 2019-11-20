14 очков Крамера не спасли «Химки» от разгрома в матче с «Реалом»

В Мадриде завершился матч девятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Реал» принимал «Химки». Команда из Испании сразу захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 6 очков — 31:25. Во второй десятиминутке подопечные Ласо продолжали пользоваться провалами «Химок» в обороне и нарастили преимущество до 23 очков — 65:42.
После большого перерыва хозяева не сбавляли темп и к концу третьей четверти вели с разницей в 36 баллов — 92:56. Лишь в заключительном игровом отрезке «Реал» немного расслабился и позволил российской команде сократить отставание, что, впрочем, не помогло «Химкам» избежать разгрома — 76:104.
Лучшим в составе команды из Московской области стал Крис Крамер, набравший 14 очков. У «Реала» 19 очков на счету Энтони Рэндольфа.
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