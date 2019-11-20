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14 очков Крамера не спасли «Химки» от разгрома в матче с «Реалом»

14 очков Крамера не спасли «Химки» от разгрома в матче с «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0

В Мадриде завершился матч девятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Реал» принимал «Химки». Команда из Испании сразу захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 6 очков — 31:25. Во второй десятиминутке подопечные Ласо продолжали пользоваться провалами «Химок» в обороне и нарастили преимущество до 23 очков — 65:42.

После большого перерыва хозяева не сбавляли темп и к концу третьей четверти вели с разницей в 36 баллов — 92:56. Лишь в заключительном игровом отрезке «Реал» немного расслабился и позволил российской команде сократить отставание, что, впрочем, не помогло «Химкам» избежать разгрома — 76:104.

Лучшим в составе команды из Московской области стал Крис Крамер, набравший 14 очков. У «Реала» 19 очков на счету Энтони Рэндольфа.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
19 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
104 : 76
Химки
Химки, Россия
Реал Мадрид: Рэндольф - 19, Кампаццо - 15, Тавареш - 15, Кэрролл - 13, Микки - 13, Дек - 9, Томпкинс - 9, Льюль - 6, Фернандес - 3, Тэйлор - 2, Лапровиттола, Гаруба Алари
Химки: Крамер - 14, Швед - 12, Гилл - 12, Эванс - 10, Букер - 7, Зайцев - 6, Йович - 5, Йеребко - 4, Моня - 3, Дайр. Бертанс - 3, Карасёв, Валиев
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