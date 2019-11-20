29 очков Бёркса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 114:95.

Самым результативным в составе победителей стал Алек Бёркс, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 10 подборов и 11 передач оформил Дрэймонд Грин.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джа Морант, записавший в свой актив 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 передач оформил Джей Краудер.

Таким образом, «Мемфис» потерпел второе поражение подряд. «Голден Стэйт» в свою очередь прервал семиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Мемфис Гриззлиз» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Даллас Маверикс».