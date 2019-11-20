29 очков Бёркса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 114:95.
Самым результативным в составе победителей стал Алек Бёркс, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 10 подборов и 11 передач оформил Дрэймонд Грин.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джа Морант, записавший в свой актив 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 передач оформил Джей Краудер.
Таким образом, «Мемфис» потерпел второе поражение подряд. «Голден Стэйт» в свою очередь прервал семиматчевую серию поражений.
В следующем матче «Мемфис Гриззлиз» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Даллас Маверикс».
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
95 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 20, Брукс - 18, Кларк - 17, Краудер - 15, Джексон - 8, Валанчюнас - 7, Джонс - 4, Хилл - 4, Андерсон - 2, Мелтон, Аллен, Кабокло, Гудурич
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 29, Робинсон - 20, Пэскелл - 17, Крисс - 17, Спеллмен - 9, Грин - 8, Коли-Стайн - 6, Пул - 5, Боумен - 3, Расселл, Эванс
- 20 ноября 2019
-
06:48
-
06:32
-
05:30
-
01:01
-
00:44
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
22:17
-
21:22
-
20:28
-
19:30
-
18:32
-
17:37
-
16:10
-
14:45
-
13:27
-
12:01
-
11:18
-
10:16
-
09:30
-
09:14
-
07:53
-
07:11
-
06:33
-
06:11
-
05:42
-
01:38
-
00:46
- 18 ноября 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:37
-
18:43
-
17:23
-
16:05
-
14:35
-
13:02
Партнерский контент