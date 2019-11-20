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29 очков Бёркса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»

29 очков Бёркса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 114:95.

Самым результативным в составе победителей стал Алек Бёркс, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 10 подборов и 11 передач оформил Дрэймонд Грин.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джа Морант, записавший в свой актив 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 передач оформил Джей Краудер.

Таким образом, «Мемфис» потерпел второе поражение подряд. «Голден Стэйт» в свою очередь прервал семиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Мемфис Гриззлиз» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
95 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 20, Брукс - 18, Кларк - 17, Краудер - 15, Джексон - 8, Валанчюнас - 7, Джонс - 4, Хилл - 4, Андерсон - 2, Мелтон, Аллен, Кабокло, Гудурич
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 29, Робинсон - 20, Пэскелл - 17, Крисс - 17, Спеллмен - 9, Грин - 8, Коли-Стайн - 6, Пул - 5, Боумен - 3, Расселл, Эванс
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