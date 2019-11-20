Питино вновь стал главным тренером «Панатинаикоса»

Американский специалист Рик Питино вновь возглавил греческий «Панатинаикос». Об этом он сообщил на своей странице в «Твиттере», подчеркнув, что он в восторге от такой возможности, и добавив, что работа в Афинах позволит ему пристальнее следить за кандидатами в сборную Греции. Напомним, что не так давно Питино получил пост главного тренера и национальной команды.

У руля «Панатинаикоса» Питино займёт место недавно уволенного Аргириса Педулакиса. Американец работал с афинской командой в минувшем сезоне. Тогда он также возглавил её в ходе сезона Евролиги и сумел исправить положение в турнирной таблице, что помогло ПАО пробиться в плей-офф турнира. В чемпионате Греции Питино привёл коллектив к очередному титулу.