Сборная Сербии получила нового главного тренера

Федерация баскетбола Сербии официально представила Игора Кокошкова в качестве нового главного тренера национальной команды, сообщает официальный сайт организации. Специалист приступит к своим обязанностям с февраля 2020 года. В 2004-2005 гг. он входил в тренерский штаб команды Сербии.
Кокошков имеет успешный опыт работы на уровне национальных сборных. В 2017 году он сенсационно привёл сборную Словении к победе на Евробаскете. После того успеха он впервые поработал в НБА в качестве главного тренера, но после одного сезона в «Финикс Санз» лишился работы. Также в прошлом Кокошков работал ассистентом тренера в нескольких командах НБА. В настоящий момент он помогает наставнику «Сакраменто Кингз» Люку Уолтону.
Сборная Сербии осталась без главного тренера после чемпионата мира—2019. Тогда пост рулевого команды покинул Саша Джорджевич.
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