Пол Джордж в 2017 году запрашивал обмен в «Сан-Антонио Спёрс»
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж признался, что в 2017 году был близок к переходу в «Сан-Антонио Спёрс».
«Хотел обмена в „Сан-Антонио Спёрс“. Сначала мы хотели перебраться туда, но этого не произошло. Что касается перехода в „Клипперс“, то мне хотелось переехать в Лос-Анджелес. „Лейкерс“ не смогли собрать всё воедино и не совершили эту сделку, так что я держал в уме „Клипперс“», — приводит слова Джорджа ESPN.
Сделка по обмену Джорджа из «Индианы Пэйсерс» в «Сан-Антонио Спёрс» провалилась из-за того, что техасцы не смогли сформировать выгодный пакет предложений для «Индианы Пэйсерс». Впоследствии Джордж перешёл в «Оклахому-Сити Тандер», а уже летом 2019 года подписал контракт с «Клипперс».
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