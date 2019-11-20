«Нижний Новгород» уступил «Газиантепу», пропустив атаку за 3 секунды до сирены

В Газиантепе завершился матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором местный баскетбольный клуб «Газиантеп» принимал «Нижний Новгород». Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 23:23. Во второй десятиминутке гости прибавили и на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 42:37.

В третьем игровом отрезке подопечные Лукича не сбавляли обороты и довели преимущество до двузначного — 61:50. Но в последние десять минут матча хозяева прибавили и сумели вырвать победу — 79:76. При этом решающую трёхочковую атаку команда из Турции провела за три секунды до финальной сирены.

Лучшим в составе нижегородцев стал Иван Стребков, набравший 19 очков. У «Газиантепа» 15 баллов на счету Ивана Бувы.