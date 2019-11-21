17 очков Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче «Басконией»
В Витории завершился матч девятого тура регулярного чемпионата, в котором «Баскония» принимала ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе, в ходе которой лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. Но в конечном счёте подопечные Итудиса провалили вторую половину заключительной четверти. Последние очки в матче они набрали более чем за четыре минуты до финальной сирены. Тогда Дэниел Хэкетт довёл преимущество «армейцев» до трёх очков — 70:67. После этого в игре очки набирала лишь «Баскония», благодаря чему и одержала победу — 80:70.
Самыми результативными в составе ЦСКА стали Янис Стрелниекс и Майк Джеймс, набравшие по 17 баллов. У «Басконии»лучшим стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 22 очка.
Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
20 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
80 : 70
ЦСКА
Москва, Россия
Баскония: Шенгелия - 22, Вильдоса - 12, Стаускас - 11, Диоп - 8, Гарино - 8, Дженнинг - 7, Генри - 5, Эрик - 4, Фалл - 3, Гонсалес, Лопес, Полонара
ЦСКА: Джеймс - 17, Стрелниекс - 17, Хаккетт - 12, Хайнс - 8, Хиллиард - 6, Бейкер - 4, Боломбой - 2, Фойгтман - 2, Курбанов - 2, Антонов, Воронцевич, Куфос
- 21 ноября 2019
-
01:06
-
00:25
- 20 ноября 2019
-
23:07
-
22:15
-
22:06
-
21:24
-
20:42
-
19:47
-
18:56
-
17:34
-
16:15
-
14:32
-
13:05
-
11:35
-
10:00
-
09:36
-
09:16
-
08:44
-
06:48
-
06:32
-
05:30
-
01:01
-
00:44
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
22:17
-
21:22
-
20:28
-
19:30
-
18:32
-
17:37
-
16:10
-
14:45
-
13:27
-
12:01
-
11:18
Партнерский контент