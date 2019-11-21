17 очков Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче «Басконией»

В Витории завершился матч девятого тура регулярного чемпионата, в котором «Баскония» принимала ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе, в ходе которой лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. Но в конечном счёте подопечные Итудиса провалили вторую половину заключительной четверти. Последние очки в матче они набрали более чем за четыре минуты до финальной сирены. Тогда Дэниел Хэкетт довёл преимущество «армейцев» до трёх очков — 70:67. После этого в игре очки набирала лишь «Баскония», благодаря чему и одержала победу — 80:70.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Янис Стрелниекс и Майк Джеймс, набравшие по 17 баллов. У «Басконии»лучшим стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 22 очка.