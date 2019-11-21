Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

17 очков Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче «Басконией»

17 очков Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче «Басконией»
Баскетбол / Евролига 0

В Витории завершился матч девятого тура регулярного чемпионата, в котором «Баскония» принимала ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе, в ходе которой лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. Но в конечном счёте подопечные Итудиса провалили вторую половину заключительной четверти. Последние очки в матче они набрали более чем за четыре минуты до финальной сирены. Тогда Дэниел Хэкетт довёл преимущество «армейцев» до трёх очков — 70:67. После этого в игре очки набирала лишь «Баскония», благодаря чему и одержала победу — 80:70.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Янис Стрелниекс и Майк Джеймс, набравшие по 17 баллов. У «Басконии»лучшим стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 22 очка.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
20 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
80 : 70
ЦСКА
Москва, Россия
Баскония: Шенгелия - 22, Вильдоса - 12, Стаускас - 11, Диоп - 8, Гарино - 8, Дженнинг - 7, Генри - 5, Эрик - 4, Фалл - 3, Гонсалес, Лопес, Полонара
ЦСКА: Джеймс - 17, Стрелниекс - 17, Хаккетт - 12, Хайнс - 8, Хиллиард - 6, Бейкер - 4, Боломбой - 2, Фойгтман - 2, Курбанов - 2, Антонов, Воронцевич, Куфос
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019