33 очка Брэдли Била помогли «Вашингтону» обыграть «Сан-Антонио»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс», взяв верх со счётом 138:132 (35:38, 28:31, 38:29, 37:34). Для «Сан-Антонио» это поражение стало 7-м кряду.
Самым результативным в составе «Уизардс» стал защитник Брэдли Бил, который собрал коллекцию из 33 очков, 4 передач и 4 подборов. В составе «Сан-Антонио» отметился защитник Демар Дерозан, на его счету 31 очко, 4 подбора и 5 передач.
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
138 : 132
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Вашингтон Уизардс: Бил - 33, Смит - 21, Дав. Бертанс - 21, Хатимура - 15, Wagner - 13, Томас - 11, Брайант - 11, Макрай - 8, Браун - 5, Скофилд, Робинсон, Бонга, Майлз
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 31, Форбс - 19, Гэй - 18, Миллз - 16, Мюррей - 15, Олдридж - 12, Пёлтль - 11, Белинелли - 10, Уокер, Джонсон, Мету, Лайлз, Кэрролл
В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» на «Веллс Фарго-центр» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 109:104 (27:25, 26:26, 21:28, 35:25) в пользу хозяев. Лучшим по результативности стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету 23 очка, 12 подборов и 5 передач.
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 104
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Симмонс - 18, Харрис - 14, Скотт - 12, Эннис - 11, Бёрк - 9, Тибулл - 7, Хорфорд - 7, Милтон - 6, Коркмаз - 2, Ричардсон, О'Куинн, Пелле, Нето, Шейок, Болден
Нью-Йорк Никс: Моррис - 22, Нтиликина - 17, Рэндл - 17, Смит - 13, Гибсон - 11, Барретт - 8, Портис - 7, Робинсон - 4, Нокс - 3, Дотсон - 2, Эллингтон, Рэбб, Трир, Браздейкис
- 21 ноября 2019
-
07:25
-
06:53
-
06:01
-
02:50
-
02:32
-
01:47
-
01:06
-
00:25
- 20 ноября 2019
-
23:07
-
22:15
-
22:06
-
21:24
-
20:42
-
19:47
-
18:56
-
17:34
-
16:15
-
14:32
-
13:05
-
11:35
-
10:00
-
09:36
-
09:16
-
08:44
-
06:48
-
06:32
-
05:30
-
01:01
-
00:44
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
22:17
-
21:22
-
20:28
-
19:30
-
18:32
Партнерский контент