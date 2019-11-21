33 очка Брэдли Била помогли «Вашингтону» обыграть «Сан-Антонио»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс», взяв верх со счётом 138:132 (35:38, 28:31, 38:29, 37:34). Для «Сан-Антонио» это поражение стало 7-м кряду.

Самым результативным в составе «Уизардс» стал защитник Брэдли Бил, который собрал коллекцию из 33 очков, 4 передач и 4 подборов. В составе «Сан-Антонио» отметился защитник Демар Дерозан, на его счету 31 очко, 4 подбора и 5 передач.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» на «Веллс Фарго-центр» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 109:104 (27:25, 26:26, 21:28, 35:25) в пользу хозяев. Лучшим по результативности стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету 23 очка, 12 подборов и 5 передач.