29 очков Робинсона помогли «Майами» обыграть «Кливленд»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» обыграл «Кливленд Кавальерс» — 124:100 (32:22, 43:26, 24:29, 25:23). Лучшим по результативности стал защитник «Майами» Нэйт Робинсон. На его счету 29 очков и 2 подбора.

«Чикаго Буллз» на «Юнайтед-центр» принимал «Детройт Пистонс». Встреча завершилась со счётом 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18) в пользу «Буллз». Для «Детройта» это поражение стало 5-м кряду.

«Торонто Рэпторс» переиграл «Орландо Мэджик» — 113:97 (32:32, 29:19, 18:17, 34:29). В составе «Рапторс» героем матча стал защитник Фред Ванвлит, на его счету 24 очка, 1 подбор и 7 передач. Самый прогрессирующий игрок НБА в сезоне-2018/19 Паскаль Сиакам из «Торонто» оформил дабл-дабл (18 очков, 11 подборов и 4 передачи).