29 очков Робинсона помогли «Майами» обыграть «Кливленд»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» обыграл «Кливленд Кавальерс» — 124:100 (32:22, 43:26, 24:29, 25:23). Лучшим по результативности стал защитник «Майами» Нэйт Робинсон. На его счету 29 очков и 2 подбора.
«Чикаго Буллз» на «Юнайтед-центр» принимал «Детройт Пистонс». Встреча завершилась со счётом 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18) в пользу «Буллз». Для «Детройта» это поражение стало 5-м кряду.
«Торонто Рэпторс» переиграл «Орландо Мэджик» — 113:97 (32:32, 29:19, 18:17, 34:29). В составе «Рапторс» героем матча стал защитник Фред Ванвлит, на его счету 24 очка, 1 подбор и 7 передач. Самый прогрессирующий игрок НБА в сезоне-2018/19 Паскаль Сиакам из «Торонто» оформил дабл-дабл (18 очков, 11 подборов и 4 передачи).
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 100
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Робинсон - 29, Хироу - 22, Батлер - 21, Горан Драгич - 13, Адебайо - 13, Нанн - 11, Олиник - 10, Хаслем - 3, Сильва - 2, Леонард, Джонс, Джонсон
Кливленд Кавальерс: Лав - 25, Секстон - 19, Нэнс - 16, Кларксон - 12, Гарлэнд - 10, Портер - 7, Жижич - 6, Осман - 3, Кук - 2, Деллаведова, Маккинни, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 89
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Маркканен - 24, Харрисон - 15, Саторански - 15, Уайт - 12, Картер - 12, Янг - 9, Арчидиаконоу - 9, Данн - 6, Лавин - 5, Гэффорд - 2, Страс, Валентайн
Детройт Пистонс: Роуз - 18, Гриффин - 16, Кеннард - 14, Галлоуэй - 13, Вуд - 12, Драммонд - 6, Моррис - 5, Михайлюк - 3, Браун - 2, Мейкер, Фрейзер, Снелл
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
113 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 24, Дэвис - 19, Сиакам - 18, Пауэлл - 15, Буше - 14, Ануноби - 9, Холлис-Джефферсон - 6, Марк Газоль - 5, Бриссетт - 3, Миллер, Эрнандес, Томас
Орландо Мэджик: Фурнье - 21, Айзек - 16, Росс - 14, Фульц - 12, Берч - 12, Ивунду - 7, Огастин - 4, Амину - 3, Бамба - 3, Вучевич - 3, Гордон - 2, Магетти, Фразьер
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