Результаты матчей НБА за 20 ноября 2019 года

20 ноября состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз». Лука Дончич («Даллас») сделал трипл-дабл, набрав 35 очков, собрав 10 подборов и отдав 11 передач. Окончательный счёт — 142:94 в пользу «Маверикс».

«Денвер Наггетс» на своей площадке переиграл «Хьюстон Рокетс», несмотря на 27 очков, 7 подборов и 7 передач Джеймса Хардена. Никола Йокич («Денвер») оформил дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и 4 передачи. Итоговый счёт — 105:95 в пользу «Наггетс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Бостон Селтикс». Встреча закончилась в овертайме. Окончательный счёт — 107:104 ОТ в пользу «Клипперс».