Результаты матчей НБА за 20 ноября 2019 года
20 ноября состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Даллас Маверикс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз». Лука Дончич («Даллас») сделал трипл-дабл, набрав 35 очков, собрав 10 подборов и отдав 11 передач. Окончательный счёт — 142:94 в пользу «Маверикс».
«Денвер Наггетс» на своей площадке переиграл «Хьюстон Рокетс», несмотря на 27 очков, 7 подборов и 7 передач Джеймса Хардена. Никола Йокич («Денвер») оформил дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и 4 передачи. Итоговый счёт — 105:95 в пользу «Наггетс».
«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Бостон Селтикс». Встреча закончилась в овертайме. Окончательный счёт — 107:104 ОТ в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
138 : 132
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Вашингтон Уизардс: Бил - 33, Смит - 21, Дав. Бертанс - 21, Хатимура - 15, Wagner - 13, Томас - 11, Брайант - 11, Макрай - 8, Браун - 5, Скофилд, Робинсон, Бонга, Майлз
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 31, Форбс - 19, Гэй - 18, Миллз - 16, Мюррей - 15, Олдридж - 12, Пёлтль - 11, Белинелли - 10, Уокер, Джонсон, Мету, Лайлз, Кэрролл
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 104
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Симмонс - 18, Харрис - 14, Скотт - 12, Эннис - 11, Бёрк - 9, Тибулл - 7, Хорфорд - 7, Милтон - 6, Коркмаз - 2, Ричардсон, О'Куинн, Пелле, Нето, Шейок, Болден
Нью-Йорк Никс: Моррис - 22, Нтиликина - 17, Рэндл - 17, Смит - 13, Гибсон - 11, Барретт - 8, Портис - 7, Робинсон - 4, Нокс - 3, Дотсон - 2, Эллингтон, Рэбб, Трир, Браздейкис
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
142 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Хардуэй-младший - 20, Брансон - 15, Порзингис - 14, Ли - 12, Марьянович - 10, Брокхофф - 9, Джексон - 7, Пауэлл - 6, Райт - 6, Финни-Смит - 5, Клебер - 3, Бареа
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 22, Боумен - 16, Пул - 11, Спеллмен - 11, Бёркс - 11, Крисс - 11, Коли-Стайн - 7, Робинсон - 5, Расселл, Эванс, Грин
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
113 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 24, Дэвис - 19, Сиакам - 18, Пауэлл - 15, Буше - 14, Ануноби - 9, Холлис-Джефферсон - 6, Марк Газоль - 5, Бриссетт - 3, Миллер, Эрнандес, Томас
Орландо Мэджик: Фурнье - 21, Айзек - 16, Росс - 14, Фульц - 12, Берч - 12, Ивунду - 7, Огастин - 4, Амину - 3, Бамба - 3, Вучевич - 3, Гордон - 2, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 100
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Робинсон - 29, Хироу - 22, Батлер - 21, Горан Драгич - 13, Адебайо - 13, Нанн - 11, Олиник - 10, Хаслем - 3, Сильва - 2, Леонард, Джонс, Джонсон
Кливленд Кавальерс: Лав - 25, Секстон - 19, Нэнс - 16, Кларксон - 12, Гарлэнд - 10, Портер - 7, Жижич - 6, Осман - 3, Кук - 2, Деллаведова, Маккинни, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Аллен - 22, Принс - 20, Динуайдди - 20, Джордан - 14, Харрис - 8, Пинсон - 5, Шамперт - 4, Муса - 4, Темпл - 4, Куруч, Нваба, Луваву-Кабарро, Клэкстон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 18, Грэм - 17, Монк - 13, Бриджес - 12, Бийомбо - 10, Бэйкон - 6, Вашингтон - 5, Зеллер - 5, Батюм - 3, Уильямс - 2, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 135
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Янг - 25, Реддиш - 17, Паркер - 14, Картер - 13, Краббе - 10, Джонс - 8, Тёрнер - 7, Фернанду - 4, Бембри - 2, Уоллес, Лень, Парсонс
Милуоки Бакс: Бледсо - 28, Дивинченцо - 11, Мэттьюз - 10, Хилл - 9, Лопес - 9, Браун - 8, Коннотон - 7, Корвер - 6, Уилсон - 2, Ильясова, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
95 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 22, Таунс - 14, Тиг - 12, Ковингтон - 11, Калвер - 10, Мартин - 10, Грэм - 8, Окоги - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Дьенг - 1, Вонле, Белл, Напьер
Юта Джаз: Богданович - 30, Митчелл - 26, Конли - 16, Гобер - 12, Грин - 10, Инглс - 3, О'Нил - 3, Мудиэй - 2, Ньянг - 1, Райт-Формэн, Экзам, Брэдли, Кидд
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 89
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Маркканен - 24, Харрисон - 15, Саторански - 15, Уайт - 12, Картер - 12, Янг - 9, Арчидиаконоу - 9, Данн - 6, Лавин - 5, Гэффорд - 2, Страс, Валентайн
Детройт Пистонс: Роуз - 18, Гриффин - 16, Кеннард - 14, Галлоуэй - 13, Вуд - 12, Драммонд - 6, Моррис - 5, Михайлюк - 3, Браун - 2, Мейкер, Фрейзер, Снелл
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 95
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Бартон - 15, Миллсэп - 11, Харрис - 10, Маррей - 10, Грант - 9, Крэйг - 8, Эрнангомес - 8, Пламли - 4, Моррис - 3, Портер, Бисли
Хьюстон Рокетс: Харден - 27, Уэстбрук - 25, Капела - 12, Риверс - 7, Маклемор - 6, Хаус - 5, Такер - 5, Клемонс - 4, Чендлер - 2, Хартенштайн - 2, Сефолоша
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 104
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 27, Джордж - 25, Леонард - 17, Беверли - 14, Грин - 10, Харрелл - 6, Зубац - 5, Харклесс - 3, Робинсон, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле, Паттерсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Смарт - 15, Уонамэйкер - 14, Уокер - 13, Браун - 9, Кантер - 8, Тайс - 8, Уильямс - 4, Эдвардс, Оджелей, Грин, Пуарье
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