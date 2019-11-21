30 очков Тейтума не спасли «Бостон» от поражения «Лос-Анджелесу» в овертайме

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома сломил сопротивление «Бостон Селтикс» в овертайме. Встреча, проходившая в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр», завершилась со счётом 107:104 (22:21, 18:21, 29:33, 28:22, 10:7) в пользу «Клипперс».
За 13,5 секунды до конца 4-й четверти форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум забросил трёхочковый, сделав счёт 97:97, тем самым переведя игру в овертайм, в котором сильнее оказались игроки «Клипперс».
Лучшим по результативности в этом матче оказался игрок «Бостона» Джейсон Тейтум, на его счету 30 очков, 6 подборов, 3 перехвата и 2 блока.
После этой победы «Клипперс» (10:5) закрепились на 4-й строчке Западной конференции. «Бостон» (11:3) остался лидером Восточной конференции. У обеих команд в активе по 25 очков.
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