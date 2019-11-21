Альбиси: не думаю, что победа над ЦСКА как-то повлияет на «Басконию»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эндрю Альбиси поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».



«Это будет тяжёлый матч. Мы знаем, что «Баскония» играет с большой энергией, это быстрая команда, поэтому для победы нам потребуется приложить немало усилий. Нужно будет показать такой же уровень энергии и играть до последнего. Как мы и старались делать в предыдущих играх. Не думаю, что победа над ЦСКА как-то повлияет на соперников, потому что они тоже понимают, что расслабляться здесь нельзя ни на одну игру», — приводит слова Эндрю Альбиси официальный сайт санкт-петербургской команды.



Матч между «Зенитом» и «Басконией» пройдёт завтра, 22 ноября 2019 года, начало — в 23:00 мск.