«Барселона» заинтересована в приобретении Пау Газоля

Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах испанского центрового Пау Газоля, сообщает Sportando. 21 ноября титулованный баскетболист был отчислен из состава «Портленд Трэйл Блэйзерс» и получил предложение войти в тренерский штаб орегонцев. Стороны обсуждают детали сотрудничества, и, по информации источников, Газоль хочет оставаться в США.
Тем не менее «Барселона» готова предложить игроку контракт, что поможет ему в том числе подготовиться к Олимпийским играм в Токио, где он и планирует официально попрощаться с национальной командой.
«Барселона» в межсезонье провела громкую трансферную кампанию, вернув из НБА Николу Миротича и Алекса Абринеса.
Напомним, Газоль-старший — самый успешный испанец, игравший в НБА. В прошлом он дважды выигрывал титул и несколько раз участвовал в Матче всех звёзд. Добавим, что в «Портленде» он не провёл ни одного матча, восстанавливаясь после перелома ноги.
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