«Орландо Мэджик» потерял Вучевича как минимум на 4 недели

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич не сможет помочь своей команде как минимум в течение четырёх ближайших недель., сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. У баскетболиста диагностирована травма правого голеностопа.
Вучевич уже не один год является одним из лидеров коллектива из Флориды. В нынешнем регулярном чемпионате черногорец успел принять участие в четырнадцати матчах, набирая в них 17,1 очка, собирая 11,6 подбора, совершая 3,1 передачи и выполняя 1,1 блок-шота за 30,8 минуты в среднем.
«Орландо Мэджик» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды шесть побед при восьми поражениях. Следующую встречу флоридцы проведут в ночь на 24 ноября мск с «Индианой Пэйсерс».
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