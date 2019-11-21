«Орландо Мэджик» потерял Вучевича как минимум на 4 недели

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич не сможет помочь своей команде как минимум в течение четырёх ближайших недель., сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. У баскетболиста диагностирована травма правого голеностопа.

Вучевич уже не один год является одним из лидеров коллектива из Флориды. В нынешнем регулярном чемпионате черногорец успел принять участие в четырнадцати матчах, набирая в них 17,1 очка, собирая 11,6 подбора, совершая 3,1 передачи и выполняя 1,1 блок-шота за 30,8 минуты в среднем.

«Орландо Мэджик» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды шесть побед при восьми поражениях. Следующую встречу флоридцы проведут в ночь на 24 ноября мск с «Индианой Пэйсерс».