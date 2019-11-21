Тренер «Реала»: травма Клайберна ослабила ЦСКА, но это всё ещё жёсткая команда

Завтра, 22 ноября, состоится матч десятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором мадридский «Реал» примет ЦСКА. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник испанского коллектива Пабло Ласо.
«Из-за перелома носа в этом матче нам определённо не поможет Тэйлор. Остальные, за исключением Межри и Рейеса, будут в строю. ЦСКА поменял ряд игроков, но это по-прежнему очень жёсткая команда. Это конкурентоспособный коллектив, который является одним из фаворитов турнира. Полагаю, травма Клайберна ослабила команду, так как он многое умеет и способен закрыть несколько позиций. Но даже невзирая на это, у ЦСКА есть другие хорошие игроки. В последнее время определяющая роль в команде у Майка Джеймса», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.
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