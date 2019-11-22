Дабл-дабл Йовича не спас «Химки» от поражения в матче с «Валенсией»

В Испании завершился матч десятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Валенсия» принимала «Химки». Гости ударно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в семь очков — 33:26. Но развить успех подопечным Куртинайтиса не удалось. Во второй десятиминутке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 51:48.
После большого перерыва «Химки» пытались не отставать от соперника, в ходе третьей четверти команде однажды удалось вернуть себе лидерство, а в заключительном игровом отрезке сравнять счёт после небольшого рывка «Валенсии». Но в заключительные минуты встречи команда из Испании действовала увереннее и одержала победу — 89:84.
Самым результативным в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 18 очков. У «Химок» дабл-дабл из 19 очков и 11 передач оформил Стефан Йович, ещё один дабл-дабл на счету Девина Букера — 14 очков и 10 подборов. Отдельно отметим слабую игру Алексея Шведа, который хоть и набрал 11 очков, реализовал лишь одну дальнюю попытку из восьми.
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