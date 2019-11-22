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Дабл-дабл Йовича не спас «Химки» от поражения в матче с «Валенсией»

Дабл-дабл Йовича не спас «Химки» от поражения в матче с «Валенсией»
Баскетбол / Евролига 0

В Испании завершился матч десятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Валенсия» принимала «Химки». Гости ударно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в семь очков — 33:26. Но развить успех подопечным Куртинайтиса не удалось. Во второй десятиминутке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 51:48.

После большого перерыва «Химки» пытались не отставать от соперника, в ходе третьей четверти команде однажды удалось вернуть себе лидерство, а в заключительном игровом отрезке сравнять счёт после небольшого рывка «Валенсии». Но в заключительные минуты встречи команда из Испании действовала увереннее и одержала победу — 89:84.

Самым результативным в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 18 очков. У «Химок» дабл-дабл из 19 очков и 11 передач оформил Стефан Йович, ещё один дабл-дабл на счету Девина Букера — 14 очков и 10 подборов. Отдельно отметим слабую игру Алексея Шведа, который хоть и набрал 11 очков, реализовал лишь одну дальнюю попытку из восьми.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
21 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
89 : 84
Химки
Химки, Россия
Валенсия: Дублевич - 18, Тоби - 15, Маринкович - 13, Колом - 12, Абальде - 8, Мотум - 7, Лойд - 6, Лабери - 4, Вивес - 4, Сан Эметерио - 2, Ндур, Доорненкамп
Химки: Йович - 19, Букер - 14, Йеребко - 14, Швед - 11, Дайр. Бертанс - 9, Крамер - 8, Гилл - 7, Эванс - 2, Карасёв, Зайцев, Моня, Валиев
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