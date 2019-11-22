Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Итудис: в матче с «Реалом» ЦСКА должен реабилитироваться за прошлый матч

Итудис: в матче с «Реалом» ЦСКА должен реабилитироваться за прошлый матч
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

«Мы провели два собрания, проанализировали игру «Реала» и собственное выступление в предыдущем матче. Мы сыграли плохо, и я ожидаю от команды, что она реабилитируется. «Реал» – сильный соперник, мы все знаем, что этот клуб означает для европейского баскетбола.

На настоящий момент они выиграли все домашние матчи. У них большой состав, укомплектованный высокими игроками. Они доминируют на всех позициях. Даже при том, что не сможет выйти на площадку Тэйлор, у них есть другие игроки, которые смогут прикрыть брешь», — приводит слова Итудиса официальный сайт московской команды.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019