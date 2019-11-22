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Сборная России сыграет первый домашний матч отбора Евробаскета-2021 в Перми

Сборная России сыграет первый домашний матч отбора Евробаскета-2021 в Перми
Баскетбол / Сборная России 0

Стало известно место проведения первой домашней игры мужской сборной России в квалификации Евробаскета-2021, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Матч квалификационного турнира чемпионата Европы-2021 между сборными России и Северной Македонии примет Пермь. Эта встреча состоится 23 февраля 2020 года.

За три дня до этого россияне откроют отбор гостевым матчем с Италией. 41-й чемпионат Европы среди мужских сборных будет проходить с 17 августа по 3 сентября 2021 года в Праге (Чехия), Тбилиси (Грузия), Милане (Италия), Кёльне и Берлине (оба — Германия). В квалификации участвуют 32 сборные, а игры пройдут в три «окна»: в феврале и ноябре 2020 года, а также в феврале 2021-го.

Соперниками россиян по группе B, помимо Северной Македонии и Италии, станет сборная Эстонии.

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