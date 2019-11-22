Тяжелый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пропустит матч с «Ютой» из-за болевых ощущенийв правой пятке, сообщает The Athletic. Возвращение Грина в строй ожидается в понедельник, 25 ноября, в домашней игре с «Оклахомой».

В начале сезона Грин выбыл из строя на несколько матчей после растяжения связок пальца на левой руке.

В последние пять сезонов «Голден Стэйт» трижды стал чемпионом НБА и ещё дважды проиграл в финалах. В сезоне-2019/20, после того как из команды ушёл травмированный Кевин Дюрант, а другие игроки во главе со Стефеном Карри выбыли из строя из-за травм, на счету «Уорриорз» всего три победы в 16 матчах регулярного чемпионата.