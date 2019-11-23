18 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Басконией»

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть прошла в пользу российского клуба — к первому перерыву «Зениту» удалось повести в счёте с разницей в три очка. Однако уже во втором игровом отрезке «Баскония» не только смогла отыграться, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 34:28 в пользу хозяев.



Третий игровой отрезок также остался за «Басконией», увеличившей преимущество до восьми очков. В заключительной четверти ситуация не изменилась. Итоговый счёт встречи — 70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16) в пользу «Басконии».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. В составе «Зенита» 18 очков на свой счёт записал Густаво Айон.