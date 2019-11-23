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18 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Басконией»

18 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Басконией»
Баскетбол / Евролига 0

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть прошла в пользу российского клуба — к первому перерыву «Зениту» удалось повести в счёте с разницей в три очка. Однако уже во втором игровом отрезке «Баскония» не только смогла отыграться, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 34:28 в пользу хозяев.

Третий игровой отрезок также остался за «Басконией», увеличившей преимущество до восьми очков. В заключительной четверти ситуация не изменилась. Итоговый счёт встречи — 70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16) в пользу «Басконии».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. В составе «Зенита» 18 очков на свой счёт записал Густаво Айон.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
22 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
70 : 60
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Баскония: Шенгелия - 20, Дженнинг - 11, Вильдоса - 10, Диоп - 6, Шилдс - 6, Стаускас - 5, Генри - 4, Фалл - 4, Полонара - 2, Эрик - 2, Гонсалес, Гарино
Зенит: Айон - 18, Абромайтис - 11, Холлинс - 10, Рэнфро - 6, Томас - 4, Альбиси - 3, Айверсон - 2, Хвостов - 2, Пушков - 2, Трушкин - 2, Понкрашов, Балашов
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