Итудис: «Реал» попал сегодня 60% двухочковых, а мы – 34%, и это многое объясняет

Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (81:97).
Поздравляю «Реал» с победой. По сравнению с игрой против «Басконии» мы вышли с другим настроем. Но этого было недостаточно. «Реал» – очень хорошая команда, которая на протяжении многих лет играла вместе. В составе мадридцев всего два новичка, причем один на площадку не выходил, а другой провёл 20 минут. Как и в предыдущем матче, нам дорого обходятся рывки соперников. Сегодня это были 9:0 в первой и третьей четвертях. Из-за этого нам всё время приходилось догонять. В игре были неплохие отрезки, и исход мог быть другим – я не говорю о победителе, скорее, о разнице. За три минуты до конца разница была шесть очков. «Реал» попал сегодня 60% двухочковых, а мы – 34%, и это многое объясняет. По итогам этого выезда мы обратим внимание на рывки соперников и собственные потери», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 29 ноября. Игра начнётся в 23:00 мск.
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