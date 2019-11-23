Боломбой о поражении ЦСКА в игре с «Реалом»: иногда мы не были похожи на команду

Игрок ЦСКА Джоэл Боломбой прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (81:97).
«После поражения от «Басконии» мы решили, что нам нужно прийти в себя и просто играть друг за друга, как будто нам нечего терять. Сегодня мы это показали. Мы должны улучшать свою игру в обороне и очевидно, продолжать атаковать, чтобы стать лучше. У нас было много хороших моментов, но и были эпизоды, когда мы не были похожи на команду, когда мы отключились. Мы допускали много простых ошибок в обороне. Нам нужно посмотреть эту игру, продолжать совершенствоваться», — приводит слова Боломбоя официальный сайт Евролиги.
Напомним, за последние четыре игры в Евролиге ЦСКА потерпел три поражения и одержал одну победу. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 29 ноября. Игра начнётся в 23:00 мск.
- 23 ноября 2019
-
02:26
-
02:19
-
02:06
-
01:00
-
00:48
- 22 ноября 2019
-
22:55
-
21:13
-
20:21
-
18:58
-
17:08
-
16:25
-
14:55
-
13:41
-
12:35
-
11:10
-
10:00
-
09:14
-
06:45
-
01:45
-
00:49
- 21 ноября 2019
-
23:52
-
23:28
-
22:17
-
21:17
-
19:38
-
18:33
-
17:52
-
16:50
-
15:30
-
14:10
-
12:35
-
11:00
-
10:00
-
09:22
-
09:13