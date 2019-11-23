Боломбой о поражении ЦСКА в игре с «Реалом»: иногда мы не были похожи на команду

Игрок ЦСКА Джоэл Боломбой прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (81:97).

«После поражения от «Басконии» мы решили, что нам нужно прийти в себя и просто играть друг за друга, как будто нам нечего терять. Сегодня мы это показали. Мы должны улучшать свою игру в обороне и очевидно, продолжать атаковать, чтобы стать лучше. У нас было много хороших моментов, но и были эпизоды, когда мы не были похожи на команду, когда мы отключились. Мы допускали много простых ошибок в обороне. Нам нужно посмотреть эту игру, продолжать совершенствоваться», — приводит слова Боломбоя официальный сайт Евролиги.

Напомним, за последние четыре игры в Евролиге ЦСКА потерпел три поражения и одержал одну победу. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Барселоной». Встреча состоится 29 ноября. Игра начнётся в 23:00 мск.