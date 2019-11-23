Плаза объяснил поражение «Зенита» в матче Евролиги с «Басконией»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (60:70).
Поздравляю «Басконию» с победой. Мы начали очень неплохо, но не смогли поддерживать этот уровень. Наша ротация немного страдает в последних матчах, она сократилась до 10-11 человек и, возможно, это тоже сыграло сегодня с нами злую шутку. В третьей четверти мы проигрывали всего «-2» за три минуты до конца десятиминутки, но затем начали делать глупые фолы и дали сопернику оторваться. «Баскония» выиграла подбор, взяла 14 отскоков в нападении. Это в принципе более физически сильная команда, и мы ожидали этого. Но, помимо этого, у нас был плохой вечер в плане бросков из-за дуги. Защиту мы подтягиваем от игры к игре, но в нападении не получилось показать то, что мы хотели», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».
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