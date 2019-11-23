Дабл-дабл Била не спас «Шарлотт» от поражения с «Вашингтоном»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» одержал вторую победу кряду, взяв верх в домашней игре с «Шарлотт Хорнетс» — 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22).
Решающей в этой встрече стала 4-я четверть, которую игроки «Уизардс» завершили с отрывом в +13.
Лучшим игроком в составе «Вашингтона» стал Майлс Бриджес, набравший 31 очко и сделавший 8 подборов и 3 перехвата. В составе гостей дабл-дабл оформил защитник Брэдли Бил, на его счету 30 очков, 12 передач и 6 подборов.
В параллельном матче «Детройт Пистонс» обыграл «Атланту Хоукс» — 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19). Дабл-дабл сделал центровой «Детройта» Андре Драммонд, в его коллекции 23 очка, 15 подборов и 2 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
125 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Брайант - 21, Дав. Бертанс - 20, Хатимура - 15, Макрай - 13, Смит - 10, Wagner - 7, Томас - 5, Браун - 4, Бонга, Маинми, Майлз
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 31, Монк - 19, Розир - 19, Грэм - 19, Уильямс - 9, Вашингтон - 7, Батюм - 6, Бийомбо - 4, Зеллер - 4, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
128 : 103
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Гриффин - 24, Драммонд - 23, Браун - 14, Моррис - 13, Галлоуэй - 12, Роуз - 11, Вуд - 11, Кеннард - 9, Мейкер - 6, Михайлюк - 5, Фрейзер, Кинг, Снелл, Боун, Думбуйа
Атланта Хоукс: Бембри - 22, Хантер - 18, Паркер - 14, Джонс - 13, Лень - 12, Янг - 9, Парсонс - 8, Картер - 3, Уоллес - 2, Краббе - 2, Гудвин, Тёрнер, Браун, Реддиш, Фернанду
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