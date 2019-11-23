Дабл-дабл Била не спас «Шарлотт» от поражения с «Вашингтоном»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» одержал вторую победу кряду, взяв верх в домашней игре с «Шарлотт Хорнетс» — 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22).

Решающей в этой встрече стала 4-я четверть, которую игроки «Уизардс» завершили с отрывом в +13.

Лучшим игроком в составе «Вашингтона» стал Майлс Бриджес, набравший 31 очко и сделавший 8 подборов и 3 перехвата. В составе гостей дабл-дабл оформил защитник Брэдли Бил, на его счету 30 очков, 12 передач и 6 подборов.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» обыграл «Атланту Хоукс» — 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19). Дабл-дабл сделал центровой «Детройта» Андре Драммонд, в его коллекции 23 очка, 15 подборов и 2 передачи.