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«Даллас» обыграл «Кливленд», на счету Дончича дабл-дабл

«Даллас» обыграл «Кливленд», на счету Дончича дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на домашней площадке переиграл «Кливленд Кавальерс». Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались баскетболисты «Далласа» — 29:26. Во второй четверти явным преимуществом владели хозяева, увеличившие отрыв до 24 очков.

Третий игровой отрезок также остался за «Далласом». Заключительная четверть превратилась в формальность, в которой сильнее также оказались баскетболисты «Маверикс». Итоговый счёт встречи — 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, собравший дабл-дабл из 30 очков и 14 передач. В составе «Кливленд Кавальерс» 23 очка набрал Дариус Гарлэнд.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
143 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Джексон - 19, Порзингис - 17, Хардуэй-младший - 16, Бареа - 12, Финни-Смит - 10, Райт - 10, Марьянович - 9, Пауэлл - 6, Брансон - 6, Ли - 4, Клебер - 4, Брокхофф
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, Осман - 18, Секстон - 14, Томпсон - 10, Портер - 9, Лав - 8, Нэнс - 8, Жижич - 7, Уэйд - 3, Найт - 1, Кларксон, Деллаведова, Маккинни
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