«Даллас» обыграл «Кливленд», на счету Дончича дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на домашней площадке переиграл «Кливленд Кавальерс». Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались баскетболисты «Далласа» — 29:26. Во второй четверти явным преимуществом владели хозяева, увеличившие отрыв до 24 очков.



Третий игровой отрезок также остался за «Далласом». Заключительная четверть превратилась в формальность, в которой сильнее также оказались баскетболисты «Маверикс». Итоговый счёт встречи — 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, собравший дабл-дабл из 30 очков и 14 передач. В составе «Кливленд Кавальерс» 23 очка набрал Дариус Гарлэнд.