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«Денвер» обыграл «Бостон» благодаря трипл-даблу Йокича

«Денвер» обыграл «Бостон» благодаря трипл-даблу Йокича
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Бостон Селтикс». Хозяева захватили инициативу уже в первой четверти, по итогам которой повели в счёте с разницей в 14 очков. Во второй четверти «Бостону» удалось на два очка сократить отставание.

В третьей двенадцатиминутке «Денвер» снова отыграл два очка. В заключительном игровом отрезке «Бостону» удалось совершить рывок, однако на итоговый результат повлиять уже не удалось — не хватило времени. Итоговый счёт — 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35).

Самым результативным игроком матча в составе победителей Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 18 очков, 16 подборов и 10 передач. Дабл-дабл оформил Пол Миллсэп — 14 очков и 10 подборов. 22 очка набрал Джамал Мюррей.

В составе гостей дабл-дабл на счету Джейлена Брауна — 22 очка и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
96 : 92
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Йокич - 18, Бартон - 15, Миллсэп - 14, Харрис - 9, Грант - 5, Портер - 4, Моррис - 4, Пламли - 3, Эрнангомес - 2, Крэйг, Бисли
Бостон Селтикс: Браун - 22, Тейтум - 16, Смарт - 15, Уонамэйкер - 14, Тайс - 7, Грин - 5, Кантер - 4, Уильямс - 4, Эдвардс - 3, Оджелей - 2, Уокер, Пуарье
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